ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинская армия уничтожила 22 российских танка в Мариуполе

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 25 февраля 2022 16:45
Украинская армия уничтожила 22 российских танка в Мариуполе Фото: городской голова Вадим Бойченко выступил на срочном брифинге (МТВ)
Автор: RBC.UA

Мэр Мариуполя подтвердил информацию, что наши защитники уничтожили колонну из 22 российских танков, которые шли на город с Павлополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на срочный брифинг городского головы Мариуполя.

Тем временем наступление со стороны России продолжается. Сейчас ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины, которые дают отпор нападавшим.

“Ситуация полностью контролируется Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией. Войска РФ пытаются прорваться как в западном, так и в восточном направлениях. Количество раненых — 45 человек, среди них один ребенок, погибших в настоящее время трое. Мариуполь держит оборону — наступают новые танки, но Украинская армия их сдерживает”, — отметил Вадим Бойченко.

Ранее мы сообщали о ситуации в Харькове прямо сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина