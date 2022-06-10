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Между Киевом и Прагой пускают прямой поезд: фото роскошных вагонов и цены на билеты

Коллаж РБК-Украина: украинцы могут путешествовать в Прагу из Киева прямым поездом
Автор: Владимир Костырин

Из Киева запускают новые поезда с комфортабельными вагонами для удобных и не дорогих путешествий в Прагу. Они будут проезжать через украинские крупные города до польского Перемышля, где после пересадки поездка продолжится до чешской столицы. Назад - таким же маршрутом.

Как выглядят вагоны таких ночных поездов, во сколько обойдется пассажирам поездки и что входит в сервис - мы расскажем и покажем в материале ниже.

Маршрут поездов

Регулярное курсирование ночных поездов RegioJet в Украину с 12 июня будет осуществляться ежедневно в обоих направлениях из Праги через Перемышль во Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Киев.

На таком "желтом" поезде можно доехать до польского Перемышля, где состоится пересадка на поезд украинского перевозчика - на нем пассажиры доберутся до места назначения.

К компании RJ отмечают, что таким образом они продолжают курсирование гуманитарных поездов и добавляет другие сообщения.

Какие цены на билеты

В спальных вагонах стоимость путешествия из Чехии (из Праги, Чешское Требово, Пардубиц, Забрегу-на-Мораве, Оломоуца, Границе-на-Мораве, Остравы, Богумина) составляет:

  • До Львова 287 гривен (229 крон),
  • До Тернополя 434 гривен (339 крон),
  • До Хмельницкого 541 гривну (419 крон),
  • До Винницы 629 гривен (489 крон),
  • До Киева 826 гривен (639 крон).

Такие цены - с 12 июня.

Цены на билеты в поездах RJ (фото: regiojet.ua)

Что входит в стоимость билетов

Пассажиров, купившим билеты на поезд RJ, ждет:

  • легкий завтрак,
  • теплый / горячий ужин,
  • постельное белье,
  • пресса и журналы,
  • негазированная минеральная вода Rajec, 0,33 л

Кроме того, можно приобрести другие продукты из меню и воспользоваться другими услугами, которые предоставляются в поезде (например, бесплатный Wi-Fi, бесплатный кофе, розетки).

Как выглядят вагоны

Спальные вагоны и вагоны по тарифу "Стандарт" в поездах RJ (фото: regiojet.ua)

Спальные купейные вагоны, приспособленные для сидения и сна во время поездки, рассчитаны на 3 пассажира (3 места для сидения и 3 спальных кровати), имеет постельное белье, подушки и одеяла, бесплатный завтрак: набор завтраков/круассан и сладкий подарок.

Спальное купе (фото: regiojet.ua)

В спальных купейных вагонах на 6 пассажиров предоставляется постельное белье, подушки и одеяла, бесплатный завтрак: кофе американо и свежий круассан.

Спальное купе (фото: regiojet.ua)

В вагонах класса "Стандарт" по бюджетной цене в купе на 6 пассажиров есть: регулируемые кожаные или велюровые сиденья с подголовниками, имеется детское купе, бесплатный Wi-Fi и розетки 230В.

Есть вагоны по тарифу "Стандарт" с замшей и с кожзаменителями.

Вагоны "Стандарт" в поездах RJ (фото: regiojet.ua)

Пассажирам предоставляют воду Rajec в бутылках, прессу и журналы, есть развлекательный портал на собственном устройстве (наушники в аренду), есть итальянский кофе illy (эспрессо, лунго, латте макиато, капучино), с тележки можно взять 100% яблочный сок, кофе американо, чай из свежей мяты.

Правила проезда

  • С животными в поездах RJ ездить нельзя, исключением являются собаки-поводыри.
  • Пассажир может перевозить 1 большую единицу багажа и 1 ручную кладь на человека.
  • Велосипеды перевозить - нельзя.

Фото: regiojet.ua

Можно ли украинцам ездить бесплатно

По маршруту Прага-Перемышль на поезде RJ гражданам Украины все еще можно бесплатно путешествовать, забронировав билет в тарифе Občan UA.

Право на бесплатную перевозку имеют пассажиры с гражданством Украины или постоянным местожительством в Украине, которые:

  • путешествуют по международному поезду - нужно только предъявить свой проездной документ, удостоверение личности или документ, подтверждающий пересечение границы ЕС из Украины.
  • путешествуют по территории Чехии и имеют туристическую визу не старше 5 дней - нужно подтверждение проездного документа или пограничным штампом с обозначенным типом визы D/DO/667 или 668 или 669, а дата определения срока действия рассчитывается с учетом даты выдачи визы
  • младше 18 лет и если сопровождает лицо, путешествующее согласно предыдущим правилам.

Как выглядят сами поезда RJ

"Желтые" поезда RJ (фото: facebook.com/regiojet)

Напомним, ранее мы рассказывали, что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там "рамок, как в аэропорту".

Также мы сообщали, что украинцы, бежавшие из зон боевых действий, могут прямо в поезде оформить заявление на проживание, а на вокзале - получить деньги.

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