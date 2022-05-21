Украинцам на вокзалах будут выдавать деньги: кто их сможет получить

Украинцы, бежавшие из зон боевых действий, могут прямо в поезде могут оформить заявление на проживание, а на вокзале они смогут получить деньги и сразу вселиться в жилье. Это проект помощи правительства, Укрзализныци и Укрпошти.

Как будет действовать схема

“Укрзалізниця” передает данные со своих эвакуационных рейсов коллегам из “Укрпошти”. В свою очередь сотрудники информируют пункты выдачи налички на вокзале.

Первым участвует в проекте вокзал Львова, потом правительство надеется расширить перечень.

Ведомости о выплатах денежной помощи сотрудники железной дороги формируют непосредственно во время движения эвакуационных поездов. Считаются как взрослые, так и дети.

Отметим, что программа рассчитана на тех, кто подвергает свою жизнь опасности каждый день, но не решается выехать, думая, что никому здесь не нужен.

“Мы не словами, а делами подтверждаем, что “нужны” — люди сразу получают “живые” подъемные деньги”. К тому же в поезде подаются заявки на размещение, а по прибытии — ждут представители местной власти с транспортом, чтобы сразу отвезти на поселение”, - рассказал Перцовский.

Отметим, что за последние сутки с линии огня на Донбассе выехали 400 человек. До этого в течение последних недель дневной показатель был в пределах 100-150 человек.

Напомним, что людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека старше 18 лет.