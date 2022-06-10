Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

З Києва запускають нові поїзди з комфортабельними вагонами для зручних і не дорогих подорожей до Праги. Вони проїжджатимуть через українські великі міста до польського Перемишля, де після пересадки поїздка продовжиться до чеської столиці. Назад - таким же маршрутом.
Як виглядають вагони таких нічних поїздів, у скільки обійдеться пасажирам поїздки та що входить у сервіс - ми розповімо і покажемо в матеріалі нижче.
Регулярне курсування нічних поїздів RegioJet в Україну з 12 червня здійснюватиметься щодня в обох напрямках з Праги через Перемишль до Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва.
На такому "жовтому" поїзді можна доїхати до польського Перемишля, де відбудеться пересадка на поїзд українського перевізника - на ньому пасажири доберуться до місця призначення.
До компанії RJ зазначають, що таким чином вони продовжують курсування гуманітарних поїздів та інших сполучень.
У спальних вагонах вартість подорожі з Чехії (з Праги, Чеське Требове, Пардубіц, Забрегу-на-Мораві, Оломоуца, Граніце-на-Мораві, Острави, Богуміна становить:
Такі ціни - з 12 червня.
Ціни на квитки в поїздах RJ (фото: regiojet.ua)
Пасажирів, які купили квитки на поїзд RJ, чекає:
Крім того, можна придбати інші продукти з меню і скористатися іншими послугами, які надаються в поїзді (наприклад, безплатний Wi-Fi, безплатна кава, розетки).
Спальні вагони і вагони за тарифом "Стандарт" в поїздах RJ (фото: regiojet.ua)
Спальні купейні вагони, пристосовані для сидіння і сну під час поїздки, розраховані на 3 пасажири (3 місця для сидіння і 3 спальних ліжка), має постільну білизну, подушки і ковдри, безплатний сніданок: набір сніданків/круасан і солодкий подарунок.
Спальне купе (фото: regiojet.ua)
У спальних купейних вагонах на 6 пасажирів надається постільна білизна, подушки і ковдри, безплатний сніданок: кава американо і свіжий круасан.
Спальне купе (фото: regiojet.ua)
У вагонах класу "Стандарт" за бюджетною ціною в купе на 6 пасажирів є: регульовані шкіряні або велюрові сидіння з підголівниками, є дитяче купе, безплатний Wi-Fi та розетки 230В.
Є вагони за тарифом "Стандарт" із замшею та зі шкірозамінниками.
Вагони "Стандарт" в поїздах RJ (фото: regiojet.ua)
Пасажирам надають воду Rajec в пляшках, пресу і журнали, є розважальний портал на власному пристрої (навушники в оренду), є італійська кава illy (еспресо, лунго, латте макіато, капучіно), з візка можна взяти 100% яблучний сік, кава американо, чай зі свіжої м'яти.
Фото: regiojet.ua
По маршруту Прага-Перемишль на поїзді RJ громадянам України все ще можна безплатно подорожувати, забронювавши квиток в тарифі Občan UA.
Право на безплатне перевезення мають пасажири з громадянством України або постійним місцем проживання в Україні, які:
Як виглядають самі потяги RJ
"Жовті" поїзди RJ (фото: facebook.com/regiojet)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після встановлення там "рамок, як в аеропорту".
Також ми повідомляли, що українці, які втекли із зон бойових дій, можуть прямо в поїзді оформити заяву на проживання, а на вокзалі - отримати гроші.