Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

Маршрут поїздів

Регулярне курсування нічних поїздів RegioJet в Україну з 12 червня здійснюватиметься щодня в обох напрямках з Праги через Перемишль до Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва.

На такому "жовтому" поїзді можна доїхати до польського Перемишля, де відбудеться пересадка на поїзд українського перевізника - на ньому пасажири доберуться до місця призначення.

До компанії RJ зазначають, що таким чином вони продовжують курсування гуманітарних поїздів та інших сполучень.

Які ціни на квитки

У спальних вагонах вартість подорожі з Чехії (з Праги, Чеське Требове, Пардубіц, Забрегу-на-Мораві, Оломоуца, Граніце-на-Мораві, Острави, Богуміна становить:

До Львова 287 гривень (229 крон),

До Тернополя 434 гривень (339 крон),

До Хмельницького 541 гривню (419 крон),

До Вінниці 629 гривень (489 крон),

До Києва 826 гривень (639 крон).

Такі ціни - з 12 червня.

Ціни на квитки в поїздах RJ (фото: regiojet.ua)

Що входить у вартість квитків

Пасажирів, які купили квитки на поїзд RJ, чекає:

легкий сніданок,

тепла / гаряча вечеря,

постільна білизна,

преса і журнали,

негазована мінеральна вода Rajec, 0,33 л

Крім того, можна придбати інші продукти з меню і скористатися іншими послугами, які надаються в поїзді (наприклад, безплатний Wi-Fi, безплатна кава, розетки).

Як виглядають вагони

Спальні вагони і вагони за тарифом "Стандарт" в поїздах RJ (фото: regiojet.ua)

Спальні купейні вагони, пристосовані для сидіння і сну під час поїздки, розраховані на 3 пасажири (3 місця для сидіння і 3 спальних ліжка), має постільну білизну, подушки і ковдри, безплатний сніданок: набір сніданків/круасан і солодкий подарунок.

Спальне купе (фото: regiojet.ua)

У спальних купейних вагонах на 6 пасажирів надається постільна білизна, подушки і ковдри, безплатний сніданок: кава американо і свіжий круасан.

Спальне купе (фото: regiojet.ua)

У вагонах класу "Стандарт" за бюджетною ціною в купе на 6 пасажирів є: регульовані шкіряні або велюрові сидіння з підголівниками, є дитяче купе, безплатний Wi-Fi та розетки 230В.

Є вагони за тарифом "Стандарт" із замшею та зі шкірозамінниками.

Вагони "Стандарт" в поїздах RJ (фото: regiojet.ua)

Пасажирам надають воду Rajec в пляшках, пресу і журнали, є розважальний портал на власному пристрої (навушники в оренду), є італійська кава illy (еспресо, лунго, латте макіато, капучіно), з візка можна взяти 100% яблучний сік, кава американо, чай зі свіжої м'яти.

Правила проїзду

З тваринами в поїздах RJ їздити не можна, винятком є собаки-поводирі.

Пасажир може перевозити 1 велику одиницю багажу та 1 ручну поклажу на людину.

Велосипеди перевозити - не можна.

Фото: regiojet.ua

Чи можна українцям їздити безплатно

По маршруту Прага-Перемишль на поїзді RJ громадянам України все ще можна безплатно подорожувати, забронювавши квиток в тарифі Občan UA.

Право на безплатне перевезення мають пасажири з громадянством України або постійним місцем проживання в Україні, які:

подорожують міжнародним потягом - потрібно тільки пред'явити свій проїзний документ, посвідчення особи або документ, що підтверджує перетин кордону ЄС з України.

подорожують територією Чехії та мають туристичну візу не старше 5 днів - потрібно підтвердження проїзного документа або прикордонним штампом з позначеним типом візи D/DO/667 або 668, або 669, а дата визначення терміну дії розраховується з урахуванням дати видачі візи

молодші 18 років і супроводжує особу, яка подорожує згідно з попередніми правилами.

Як виглядають самі потяги RJ

"Жовті" поїзди RJ (фото: facebook.com/regiojet)