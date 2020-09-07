Метро на Троещину: в Киеве построят пять новых станций

Метро в Киеве (фото: РБК-Украина)

В Киеве будут строить три новых станции под мостом

Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.

Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины. Об этом сообщает "Хрещатик.news".

Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сделал новое заявление касательно строительства долгожданного метро на Виноградарь. По его словам, карантин никаких не повлияет на строительство новых станций метро.

Кличко также подчеркнул, что где-то через полгода на Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена проложат 100 метров тоннеля. При этом в сети появились фотографии, на которых отчетливо видно на какой стадии находится строительство метро на Виноградарь.

Ранее на площадке, где ведется строительство метро на Виноградарь, упал автокран. На фото было видно, как спецмашина лежит возле ямы с вытянутой через нее "стрелой".