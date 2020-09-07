Метро на Троєщину: у Києві побудують п'ять нових станцій

Метро в Києві (фото: РБК-Україна)

У Києві будуватимуть три нових станції під мостом

Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, у Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.

Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці займуться відразу проєктуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини. Про це повідомляє "Хрещатик".news".

Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому поїзди будуть їздити в спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зробив нову заяву щодо будівництва довгоочікуваного метро на Виноградар. За його словами, карантин ніяких не вплине на будівництво нових станцій метро.

Кличко також наголосив, що десь через пів року на Сирецько-Печерській лінії столичного метрополітену прокладуть 100 метрів тунелю. При цьому в мережі з'явилися фотографії, на яких чітко видно на якій стадії знаходиться будівництво метро на Виноградар.

Раніше на майданчику, де ведеться будівництво метро на Виноградар, упав автокран. На фото було видно, як спецмашина лежить біля ями з витягнутою через неї "стрілою".