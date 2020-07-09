В Киеве на строительстве метро на Виноградарь упал кран (фото)

В Киеве на стройплощадке метро на Виноградарь упал кран (коллаж РБК-Украина)

На стройплощадке метро на Виноградарь в Киеве произошла внештатная ситуация

В Киеве на площадке, где ведется строительство метро на Виноградарь, упал автокран. В сети появилось фото, как спецмашина лежит на боку возле ямы с вытянутой через нее "стрелой", которая упирается в другой край котлована.

Снимок 9 июля опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Что заставило кран "прилечь" - не известно.

"На Виноградаре, где строят метро, прилег на бок строительный кран. Надеемся, что никого из рабочих не задело. Интересно, как это так?" - говорится в публикации.

Рядом с автокраном видны рабочие.

Никаких сведений о возможных пострадавших в результате внештатной ситуации на строительном объекте не поступало.

В Киеве на стройплощадке метро на Виноградарь упал кран (Фото с Facebook-страницы группы ЖК Кристер Град / Артем Демчук)

В то же время в сети этот кадр вызвал обеспокоенность. Юзеры в комментариях активно делятся предположениями и обсуждают ситуацию.

Так погнули трубу, которая уже сварена, и прикопана... дополнительные расходы по замене. Или тихонько закопают так, и через некоторое время прорвет...

Хорошо хоть не на сторону дома, как прошлый раз бетономешалка.

Моя версия, давал майна стрелой с тяжелым грузом. Чтобы сделать экстренно, спасительный майна грузом, было недостаточно расстояния до нижней площади. Результат - ускоряющийся крен крана.

Повезло, что на трубу стрелой "оперся" и не улетел в котлован...

Фото: скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ

Тем временем в "Киевметрострое", который и занимается строительством новой подземки, никак не комментируют ситуацию с "уставшим" краном, зато опубликовали в сети видео со стройплощадок.

Ролик выложили 9 июля на YouTube-канале KYIVMETROBUD. Сами кадры, которые были сняты с высоты птичьего полета, сделали в июне.

Видео: Строительство метро на Виноградарь в Киеве показали с высоты птичьего полета

Напомним, что метро в сторону жилого массива Виноградарь продлят еще на несколько станций. Уже в декабре 2021 года планируют открытие станций "Мостицкой" и "Проспект Правды" на Сырецко-Печерской линии.

Ранее сообщалось, что в генеральном плане Киева говорится, что в ближайшие 7 лет будет возведено 16,4 км линий метро и открыто 14 станций. Некоторые линии планируют продлить, а также достроить еще две ветки метро.