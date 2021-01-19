Метро на Троещину - есть: так могла выглядеть киевская подземка в СССР (фото)

В сети появились схемы киевского метрополитена времен СССР. На них видно, где планировались открывать новые станции метро. При этом на данных схемах указано также метро на Троещину.

В 1980 году появилась схема развития метрополитена в XI-XIV пятилетках. На ней впервые появляется Подольско-Воскресенская линия, которую по изначально планировали проложить через "Красную площадь" ("Контрактовую площадь"). Потом линию хотели провести через станцию "Тараса Шевченко". Об этом сообщает Олег Тоцкий в Live Journal.

Интересно, что единственный из "перспективных" участков который был сдан почти в срок - станции "Крамского" и "Проспект Палладина" ("Житомирская" и "Академгородок"). До "Беличей", как и до "Быковни" и Троещины (станция "Воскресенская") метро не дошло и по сей день.

Схема киевского метро (фото: tov-tob.livejournal.com)

В 1981 году появилась схема перспективной сети метрополитена. На ней Подольско-Воскресенская линия должна была заканчиваться на Лесном массиве. Станция "Ленинская" указана как "Улица Ленина". На карте также видно, что на Троещине планировали сделать депо.

Схема киевского метро (фото: tov-tob.livejournal.com)

В 1984 году была схема киевского метрополитена, на которой указывалось пять линий.

Схема киевского метро (фото: tov-tob.livejournal.com)

Схема 1985 г. из буклета "Киевскому метрополитену 25" (фото: tov-tob.livejournal.com)

Схема 1998 года (фото: tov-tob.livejournal.com)

Официальная схема 2000-2003 гг. (фото: tov-tob.livejournal.com)

Официальная схема 2005 г. В этом дизайне она просуществовала до 2010 г. (фото: tov-tob.livejournal.com)

Схема перспективного развития метрополитена 2005 года (фото: tov-tob.livejournal.com)

Напомним, в киевском метрополитене разгорелся громкий скандал из-за станции метро "Печерская".

Ранее в метро Киева назвали самые загруженные станции.