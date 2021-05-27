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Метро "Осокорки" снова заполонили стихийные торговцы: "жестяк какой-то"

Автор: Styler

В переходе на станции метро "Осокорки", где недавно коммунальные службы посносили МАФы, уже снова орудуют "стихийники".

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный", где появились соответствующие фотографии.

Как видно на снимках, стихийная торговля на этом месте возобновилась с новой силой.

"В пятницу работники Благоустройства убрали МАФы в переходе на Осокорках, а сегодня картина выглядит так. Жестяк какой-то. Интересно, местное благоустройство с полицией здесь тоже покупают?" - говорится в посте.

Фото: в переход на "Осокорках" вернулись продавцы (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях много кто отмечает, что "за незаконную торговлю нужно вводить жесткие штрафы".

  • Чем больше людей будут покупать у них, тем больше их будет. Мы сами виноваты.
  • Это ужас. Там продаются товары низкого качества и вперемешку: носки, печенье еще и зверюшек в добрые руки раздают.
  • 90-е годы прошли, а мы до сих пор в них.
  • Ніколи нічого не купую у бариг в переходах.
  • Это не частный бизнес, а незаконная торговля. Может еще наркоту продавать под предлогом "защитим частный бизнес"?

Напомним, в Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбедская".

Позже от МАФов освободили еще один переход столичной подземки.

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