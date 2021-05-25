В Киеве от МАФов "зачистили" еще один переход (фото)
В Киеве от МАФов освободили переход (коллаж РБК-Украина)
В Киеве продолжают бороться с МАФами. Так, 25 мая от киосков очистили подземный переход в Соломенском районе, недалеко от Севастопольского рынка.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
"+1 еще один расчищенный пешеходный переход от МАФов. Киевблагоустрий Киев, Чоколовский бульвар (возле с Севастопольским рынком)", - написали под фотографиями.
В Киеве расчистили от МАФов переход (фото: Киев Оперативный)
В комментариях украинцы написали, что через неделю на этом же месте будут стоять новые киоски.
- Новые уже завезли?
- Через недели две будут стоять новые.
- На Лыбедской уже столы с носками. Теперь переход еще хуже выглядит.
- Теперь вместо облагороженных киосков будут бабки и всякие барыги. А ночью еще будет все обписяно.
- Раньше, года 1.5 назад, когда в переходе были мафы, то ширина для прохода людей был 1.5-2 метра. Сейчас, на май 2021 года, единственный дискомфорт который может быть в переходе — это 2 гитариста играющие рок.
Как мы ранее писали, в Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбидская".