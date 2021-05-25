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В Киеве от МАФов "зачистили" еще один переход (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 25 мая 2021 15:44
В Киеве от МАФов "зачистили" еще один переход (фото) В Киеве от МАФов освободили переход (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве продолжают бороться с МАФами. Так, 25 мая от киосков очистили подземный переход в Соломенском районе, недалеко от Севастопольского рынка.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"+1 еще один расчищенный пешеходный переход от МАФов. Киевблагоустрий Киев, Чоколовский бульвар (возле с Севастопольским рынком)", - написали под фотографиями.

В Киеве от МАФов &quot;зачистили&quot; еще один переход (фото)В Киеве от МАФов &quot;зачистили&quot; еще один переход (фото)В Киеве от МАФов &quot;зачистили&quot; еще один переход (фото)В Киеве от МАФов &quot;зачистили&quot; еще один переход (фото)В Киеве расчистили от МАФов переход (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы написали, что через неделю на этом же месте будут стоять новые киоски.

  • Новые уже завезли?
  • Через недели две будут стоять новые.
  • На Лыбедской уже столы с носками. Теперь переход еще хуже выглядит.
  • Теперь вместо облагороженных киосков будут бабки и всякие барыги. А ночью еще будет все обписяно.
  • Раньше, года 1.5 назад, когда в переходе были мафы, то ширина для прохода людей был 1.5-2 метра. Сейчас, на май 2021 года, единственный дискомфорт который может быть в переходе — это 2 гитариста играющие рок.

Как мы ранее писали, в Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбидская".

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