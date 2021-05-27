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Метро "Осокорки" знову заполонили стихійні торговці: "жестяк якийсь"

Автор: Styler

У переході на станції метро "Осокорки", де нещодавно комунальні служби позносили МАФи, вже знову орудують "стихійники".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний", де з'явилися відповідні фотографії.

Як видно на знімках, стихійна торгівля на цьому місці відновилася з новою силою.

"У п'ятницю працівники Благоустрою прибрали МАФи в переході на Осокорках, а сьогодні картина виглядає так. Жестяк якийсь. Цікаво, місцевий благоустрій з поліцією тут теж купують?"- йдеться в пості.

Фото: у перехід на "Осокорках" повернулися продавці (facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях багато хто зазначає, що "за незаконну торгівлю потрібно вводити жорсткі штрафи".

  • Чим більше людей будуть купувати у них, тим більше їх буде. Ми самі винні.
  • Це жах. Там продаються товари низької якості і упереміш: шкарпетки, печиво ще й звіряток в добрі руки роздають.
  • 90-ті роки минули, а ми досі в них.
  • Ніколи нічого не купую у бариг в переходах.
  • Це не приватний бізнес, а незаконна торгівля. Може ще наркоту продавати під приводом "захистимо приватний бізнес"?

Нагадавши, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".

Пізніше від МАФів звільнили ще один перехід столичної підземки.

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