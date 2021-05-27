Метро "Осокорки" знову заполонили стихійні торговці: "жестяк якийсь"

У переході на станції метро "Осокорки", де нещодавно комунальні служби позносили МАФи, вже знову орудують "стихійники".
Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний", де з'явилися відповідні фотографії.
Як видно на знімках, стихійна торгівля на цьому місці відновилася з новою силою.
"У п'ятницю працівники Благоустрою прибрали МАФи в переході на Осокорках, а сьогодні картина виглядає так. Жестяк якийсь. Цікаво, місцевий благоустрій з поліцією тут теж купують?"- йдеться в пості.
Фото: у перехід на "Осокорках" повернулися продавці (facebook.com/KyivOperativ)
У коментарях багато хто зазначає, що "за незаконну торгівлю потрібно вводити жорсткі штрафи".
Нагадавши, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".
Пізніше від МАФів звільнили ще один перехід столичної підземки.