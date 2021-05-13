В Киеве массово "зачистили" МАФы: где больше не будет киосков

В Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбидская".

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"В переходе на станции метро Лыбидской Благоустрий снес МАФы. Поддерживаете?" - подписал фото автор поста.

В переходе на "Лыбидской" снесли МАФы (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Также в этот день киоски снесли без предупреждения и в переходе на "Арсенальной".

"Еще один демонтаж МАФов состоялся в подземном переходе возле станции метро Арсенальная. Похоже, Благоустрий начал довольно активно работать", - сказано в сообщении.

В Киеве на "Арсенальной" демонтировали киоски (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу демонтажа киосков. Одни считают, что это правильное решение, другие же уверены, что люди потеряли работу.