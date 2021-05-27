Метро "Осокорки" снова заполонили стихийные торговцы: "жестяк какой-то"

В переходе на станции метро "Осокорки", где недавно коммунальные службы посносили МАФы , уже снова орудуют "стихийники".

Об этом сообщается на Facebook -странице "Киев Оперативный", где появились соответствующие фотографии.

Как видно на снимках, стихийная торговля на этом месте возобновилась с новой силой.

"В пятницу работники Благоустройства убрали МАФы в переходе на Осокорках, а сегодня картина выглядит так. Жестяк какой-то. Интересно, местное благоустройство с полицией здесь тоже покупают?" - говорится в посте.

Фото: в переход на "Осокорках" вернулись продавцы (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях много кто отмечает, что "за незаконную торговлю нужно вводить жесткие штрафы".