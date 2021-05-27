Метро "Осокорки" знову заполонили стихійні торговці: "жестяк якийсь"

У переході на станції метро "Осокорки", де нещодавно комунальні служби позносили МАФи , вже знову орудують "стихійники".

Про це повідомляється на Facebook -сторінці "Київ Оперативний", де з'явилися відповідні фотографії.

Як видно на знімках, стихійна торгівля на цьому місці відновилася з новою силою.

"У п'ятницю працівники Благоустрою прибрали МАФи в переході на Осокорках, а сьогодні картина виглядає так. Жестяк якийсь. Цікаво, місцевий благоустрій з поліцією тут теж купують?"- йдеться в пості.

Фото: у перехід на "Осокорках" повернулися продавці (facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях багато хто зазначає, що "за незаконну торгівлю потрібно вводити жорсткі штрафи".