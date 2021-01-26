Метро в Києві може подорожчати до 20 гривень: що про це відомо

Проїзд у метро Києва може подорожчати (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У лютому заплановано оновлення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Перевізники не виключають, що вартість проїзду в метро Києва може зрости до 16-20 гривень за поїздку.

Як пояснив виконавчий директор Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко у коментарі для видання Vesti, подорожчання проїзду пов'язано з тим, що через пандемію коронавірусу пасажиропотік сильно скоротився і дохід від перевезень зменшився. Тому місцева влада почне перегляд тарифів вже в лютому.

"Вони взяли на себе багато фінансових зобов'язань перед тим же ЄБРР, для отримання нових автобусів. І, я думаю, вони готові до підвищення, але чекають, коли першими зважаться маршрутники", - пояснив Павленко ймовірну причину подорожчання проїзду в громадському транспорті – автобусах, тролейбусах і метро.

Однак джерела в столичній владі відповіли, що тарифи поки планують тримати "в вузді", оскільки це питання "дуже великої політики".

"Зараз обговорюють тариф на рівні 16-20 грн. Але ця тема слизька, ніхто вголос не озвучить крім мера. А йому це невигідно. Принаймні, до виборів, про які всі говорять — позачергові парламентські або навіть президентські, заявку на які вже зробив Кличко", - розповів інформатор і додав, що на такий непопулярний крок зараз ніхто не піде, а транспорт будуть продовжувати дотувати, а кошти на пільговиків будуть виділяти з бюджету.

Проте, що буде у другій половині року – невідомо. Транспорт через пандемію та карантини терпить дуже великі збитки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у лютому очікується зниження тарифу на газ майже на третину.

А також розповідали про те, що в Україні планують змінити громадський транспорт і позбутися від маршруток.