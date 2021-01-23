Украинцам в феврале снизят цену на газ на треть: кому именно

Тарифы на газ (Иллюстративное фото: inshe.tv)

В Украине сумма в платежках за газ в феврале снизится на 491 гривну для некоторой категории граждан. Кроме того, удастся сэкономить еще 228 гривен, так как компании-монополисты не повысят тарифы.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Чиновник уточнил, что речь идет о домохозяйствах, которые потребляют газ для индивидуального отопления.

Также глава Минэнерго подчеркнул, что в итоге в феврале для них цена на газ будет снижена на треть.

"Для категории населения, которое наиболее уязвимое к повышению цены на газ - а это категория, которая потребляет газ для индивидуального отопления - сумма платежки снизится в феврале по сравнению с январем на 500 гривен. Вместо того чтобы монополисты подняли эту цену для них и платежки были плюс 230 гривен. То есть эффект для каждого домохозяйства в месяц - 720 гривен", - заявил Витренко.

Чиновник добавил, что для многих украинцев это большая сумма.

В Минэнерго рассказали, сколько украинцы сэкономят на газе в феврале (фото: скриншот)

Ранее сообщалось, что в Минэнерго объяснили цену на газ в 6,99 гривен за кубометр и заявили, что нужно платить субсидии.

Также мы писали о том, что недавно эксперт рассказала, как можно снизить цифру в платежке за отопление.

Напомним, что в предыдущих выпусках шоу "Свобода слова Савика Шустера" тоже поднимались важные для украинского общества вопросы. Так, например, врач-уролог Дмитрий Верига рассказал, какие условия труда созданы для врачей в Польше.

Предприниматель Алексей Давиденко рассказал об условиях труда врачей в Украине, зарплаты в государственных клиниках и в частных больницах и задал резонный вопрос: почему зарплата у охранника выше, чем у врача?

Еще стоит вспомнить слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который в одном из выпусков рассказал о начале вакцинации в Украине и заверил, что в марте 2021 года Украина получит 1 млн доз вакцин от коронавируса.

Вместе с тем заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли вакцинация от распространения вируса.

Кроме того, прямо в студии ток-шоу главный налоговик страны Алексей Любченко показал, какими темпами сокращается официальная количество рабочих мест в Украине.