У метро Києва запрошують на роботу: платять до 38 тисяч гривень

У метро Києва оголосили про набір бажаючих навчатися на машиніста потягу у підземці.
Які умови та зарплатня, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на прес-службу метрополітену.
Зазначається, що підготовка майбутніх машиністів розпочнеться 22 січня 2024 року та триватиме 26-28 тижнів.
Освітня програма складається з двох частин – теоретичної та практичної, після завершення яких необхідно "учні" мають пройти кваліфікаційну атестацію.
Заробітна плата під час навчання становить орієнтовно 7 000 гривень на місяць.
Під час теоретичного блоку слухачі отримають знання щодо конструкції поїзда та нормативно-технічної частини (інструкції, положення тощо). Практичний блок передбачає відпрацювання в якості стажера разом із професійним машиністом: поїзної роботи на лінії, маневрової роботи на станціях лінії та коліях депо, приймання та постановки рухомого складу.
Машиніст електропоїзда має доплати за клас кваліфікації, стаж роботи, шкідливі умови праці, роботу в вечірні, нічні години та святкові дні тощо. Середня заробітна плата становить:
Для того, щоб отримати або підвищити клас кваліфікації необхідно пропрацювати рік без порушень і збоїв, а також підтвердити свою фаховість на іспитах.
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