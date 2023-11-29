В метро Киева приглашают на работу: платят до 38 тысяч гривен

Как происходит процесс подготовки машинистов

Отмечается, что подготовка будущих машинистов начнется 22 января 2024 и продлится 26-28 недель.

Образовательная программа состоит из двух частей - теоретической и практической, после завершения которых "ученики" должны пройти квалификационную аттестацию.

Заработная плата при обучении составляет ориентировочно 7 000 гривен в месяц.

Во время теоретического блока слушатели получат знания по конструкции поезда и нормативно-технической части (инструкции, положения и т.п.). Практический блок предусматривает отработку в качестве стажера вместе с профессиональным машинистом: поездную работу на линии, маневровую работу на станциях линии и путях депо, прием и постановку подвижного состава.

Какие требования к работникам

Кандидату/кандидатке должно быть от 18 лет

Должно быть отличное здоровье, которое проверят врачи во время медосмотра и положительное заключение о профессиональной пригодности

Образование профессионально-техническое, неполное высшее или высшее

Что предлагают сотруднику в метро

официальное трудоустройство

социальный пакет

возможность дополнительного обучения

посменный график работы

Машинист электропоезда имеет доплаты за класс квалификации, стаж работы, вредные условия труда, работу в вечерние, ночные часы и праздничные дни. Средняя заработная плата составляет:

без класса (для тех, кто только получил профессию и приступил к работе) – 29 628 грн;

ІІІ класс – 31 282 грн;

ІІ класс – 34 385 грн;

I класс – 38 519 грн.

Для того чтобы получить или повысить класс квалификации необходимо проработать год без нарушений и сбоев, а также подтвердить свой профессионализм на экзаменах.