В метро Киева приглашают на работу: платят до 38 тысяч гривен

В метро Киева объявили о наборе желающих учиться на машиниста поезда в подземке.
Какие условия и зарплата, сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на пресс-службу метрополитена.
Отмечается, что подготовка будущих машинистов начнется 22 января 2024 и продлится 26-28 недель.
Образовательная программа состоит из двух частей - теоретической и практической, после завершения которых "ученики" должны пройти квалификационную аттестацию.
Заработная плата при обучении составляет ориентировочно 7 000 гривен в месяц.
Во время теоретического блока слушатели получат знания по конструкции поезда и нормативно-технической части (инструкции, положения и т.п.). Практический блок предусматривает отработку в качестве стажера вместе с профессиональным машинистом: поездную работу на линии, маневровую работу на станциях линии и путях депо, прием и постановку подвижного состава.
Машинист электропоезда имеет доплаты за класс квалификации, стаж работы, вредные условия труда, работу в вечерние, ночные часы и праздничные дни. Средняя заработная плата составляет:
Для того чтобы получить или повысить класс квалификации необходимо проработать год без нарушений и сбоев, а также подтвердить свой профессионализм на экзаменах.
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