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В метро Киева вандалы растрощили аппараты, которые могут спасти пассажирам жизнь (фото)

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Киев, Среда 19 мая 2021 18:17
В метро Киева вандалы растрощили аппараты, которые могут спасти пассажирам жизнь (фото) Фото: полицейский в метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в метро вандалы повредили автоматические дефибрилляторы на нескольких станциях, которые были установлены специально для оказания домедицинской помощи в случае, если кому-то из пассажиров подземки станет плохо.

Об этом 19 мая передали в КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

Оборудование растрощили на станциях "Университет", "Крещатик" и "Академгородок", а на "Арсенальной" его пытались стащить и вынести.

Всего для столичной подземки были закуплены 52 дефибриллятора, которые разместили в пассажирских зонах.

В метрополитене рассказали, что трое молодых людей на станции "Университет" без необходимости вытянули устройство из бокса и открыли электроды, которые теперь необходимо менять. Также на "Академгородке" и "Крещатике" хулиганы повредили крышки боксов дефибрилляторов, а на станции "Арсенальная" бездомный недавно пытался похитить это оборудование.

В метро Киева вандалы растрощили аппараты, которые могут спасти пассажирам жизнь (фото)

В киевском метро вандалы повредили дефибрилляторы (фото: facebook.com/kyivmetro)

"Чтобы предупредить случаи вандализма или кражи, просим сообщать персонал станции и представителей полиции, если действия пассажиров у оборудования кажутся подозрительными", - обратилась администрация метрополитена к жителям и гостям столицы.

В пресс-службе также обратили внимание, что дефибриллятор может спасти жизнь человеку, и призвали ответственно относиться к оборудованию.

"Помните, его использование может потребоваться вашим близким или вам лично", - говорится в сообщении.

В метро Киева вандалы растрощили аппараты, которые могут спасти пассажирам жизнь (фото)

В метро Киева повредили дефибрилляторы (фото: facebook.com/kyivmetro)

Ранее сообщалось, что в метро Киева все сотрудники будут специально обучаться для оказания домедицинской помощи.

Также мы писали о том, что недавно в метро Киева пассажиру внезапно стало плохо, и его откачивали неравнодушные пассажиры и персонал подземки.

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