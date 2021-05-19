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У метро Києва вандали розтрощили апарати, які можуть врятувати пасажирам життя (фото)

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Києва, Середа 19 травня 2021 18:17
У метро Києва вандали розтрощили апарати, які можуть врятувати пасажирам життя (фото) Фото: поліцейський в метро в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в метро вандали пошкодили автоматичні дефібрилятори на декількох станціях, які були встановлені спеціально для надання домедичної допомоги у разі, якщо комусь із пасажирів підземки стане погано.

Про це 19 травня передали в КП "Київський метрополітен" на сторінці в Facebook.

Обладнання розтрощили на станціях "Університет", "Хрещатик" та "Академмістечко", а на "Арсенальній" його намагалися поцупити та винести.

Всього для столичної підземки були закуплені 52 дефібрилятори, які розмістили в пасажирських зонах.

У метрополітені розповіли, що троє молодих людей на станції "Університет" без необхідності витягнули пристрій з боксу і відкрили електроди, які тепер необхідно міняти. Також на "Академмістечку" та "Хрещатику" хулігани пошкодили кришки боксів дефібриляторів, а на станції "Арсенальна" безхатько нещодавно намагався викрасти це обладнання.

У метро Києва вандали розтрощили апарати, які можуть врятувати пасажирам життя (фото)

У київському метро вандали пошкодили дефібрилятори (фото: facebook.com/kyivmetro)

"Щоб попередити випадки вандалізму чи викрадення, просимо повідомляти персонал станції та представників поліції, якщо дії пасажирів біля обладнання видаються підозрілими", - звернулася адміністрація метрополітену до жителів і гостей столиці.

У прес-службі також звернули увагу, що дефібрилятор може врятувати життя людині, і закликали відповідально ставитися до обладнання.

"Пам'ятайте, його використання можуть потребувати ваші близькі чи ви особисто", - йдеться в повідомленні.

У метро Києва вандали розтрощили апарати, які можуть врятувати пасажирам життя (фото)

У метро Києва пошкодили дефібрилятори (фото: facebook.com/kyivmetro)

Раніше повідомлялося, що в метро Києва всі співробітники будуть спеціально навчатися для надання домедичної допомоги.

Також ми писали про те, що нещодавно у метро Києва пасажиру раптово стало зле, і його відкачували небайдужі пасажири та персонал підземки.

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