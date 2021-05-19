У метро Києва вандали розтрощили апарати, які можуть врятувати пасажирам життя (фото)

У Києві в метро вандали пошкодили автоматичні дефібрилятори на декількох станціях, які були встановлені спеціально для надання домедичної допомоги у разі, якщо комусь із пасажирів підземки стане погано.

Про це 19 травня передали в КП "Київський метрополітен" на сторінці в Facebook .

Обладнання розтрощили на станціях "Університет", "Хрещатик" та "Академмістечко", а на "Арсенальній" його намагалися поцупити та винести.

Всього для столичної підземки були закуплені 52 дефібрилятори, які розмістили в пасажирських зонах.

У метрополітені розповіли, що троє молодих людей на станції "Університет" без необхідності витягнули пристрій з боксу і відкрили електроди, які тепер необхідно міняти. Також на "Академмістечку" та "Хрещатику" хулігани пошкодили кришки боксів дефібриляторів, а на станції "Арсенальна" безхатько нещодавно намагався викрасти це обладнання.

У київському метро вандали пошкодили дефібрилятори (фото: facebook.com/kyivmetro)

"Щоб попередити випадки вандалізму чи викрадення, просимо повідомляти персонал станції та представників поліції, якщо дії пасажирів біля обладнання видаються підозрілими", - звернулася адміністрація метрополітену до жителів і гостей столиці.

У прес-службі також звернули увагу, що дефібрилятор може врятувати життя людині, і закликали відповідально ставитися до обладнання.

"Пам'ятайте, його використання можуть потребувати ваші близькі чи ви особисто", - йдеться в повідомленні.

У метро Києва пошкодили дефібрилятори (фото: facebook.com/kyivmetro)