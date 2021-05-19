У метро Києва вандали розтрощили апарати, які можуть врятувати пасажирам життя (фото)
У Києві в метро вандали пошкодили автоматичні дефібрилятори на декількох станціях, які були встановлені спеціально для надання домедичної допомоги у разі, якщо комусь із пасажирів підземки стане погано.
Про це 19 травня передали в КП "Київський метрополітен" на сторінці в Facebook.
Обладнання розтрощили на станціях "Університет", "Хрещатик" та "Академмістечко", а на "Арсенальній" його намагалися поцупити та винести.
Всього для столичної підземки були закуплені 52 дефібрилятори, які розмістили в пасажирських зонах.
У метрополітені розповіли, що троє молодих людей на станції "Університет" без необхідності витягнули пристрій з боксу і відкрили електроди, які тепер необхідно міняти. Також на "Академмістечку" та "Хрещатику" хулігани пошкодили кришки боксів дефібриляторів, а на станції "Арсенальна" безхатько нещодавно намагався викрасти це обладнання.
У київському метро вандали пошкодили дефібрилятори (фото: facebook.com/kyivmetro)
"Щоб попередити випадки вандалізму чи викрадення, просимо повідомляти персонал станції та представників поліції, якщо дії пасажирів біля обладнання видаються підозрілими", - звернулася адміністрація метрополітену до жителів і гостей столиці.
У прес-службі також звернули увагу, що дефібрилятор може врятувати життя людині, і закликали відповідально ставитися до обладнання.
"Пам'ятайте, його використання можуть потребувати ваші близькі чи ви особисто", - йдеться в повідомленні.
У метро Києва пошкодили дефібрилятори (фото: facebook.com/kyivmetro)
Раніше повідомлялося, що в метро Києва всі співробітники будуть спеціально навчатися для надання домедичної допомоги.
Також ми писали про те, що нещодавно у метро Києва пасажиру раптово стало зле, і його відкачували небайдужі пасажири та персонал підземки.