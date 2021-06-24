В метро Киева после сбоя пассажирам вернут деньги за проезд: что для этого нужно

В Киеве в метро произошел сбой работы системы оплаты проезда банковскими картами и мобильными приложениями, и через несколько часов технические проблемы устранили, возобновив прием бесконтактной оплаты. В подземке пообещали пассажирам компенсацию.
Об этом 24 июня передали в КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.
Так, перед этим люди не могли попасть в метро, так как оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay внезапно перестала работать.
Пассажирам приходилось или пользоваться электронным билетом, или покупать в автоматах разовый qr-билет.
Около половины шестого дня технические неисправности были устранены, и все снова заработало.
В метрополитене принесли киевлянам и гостям столицы извинения, и объяснили, как можно получить компенсацию за вынужденные дополнительные траты для проезда.
Для этого просят перейти по ссылке https://cutt.ly/qn5RHBQ и заполнить форму для проверки транзакции.
"Просим предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возврате средств", - добавили в столичной подземке.
В обращении должны быть указаны ФИО, место жительства гражданина, телефон, электронная почта, а также изложена суть затронутого вопроса.
Как получить компенсацию после сбоя системы оплаты в метро Киева (фото: скрин docs.google.com/forms)
Напомним, недавно киевлянам рассказали, сколько должен стоить проезд в метро, и когда поднимутся цены.