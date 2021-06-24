У метро Києва після збою пасажирам повернуть гроші за проїзд: що для цього потрібно

Так, перед цим люди не могли потрапити в метро, оскільки оплата проїзду банківською карткою і мобільними додатками Apple Pay і Google Pay раптово перестала працювати.

Пасажирам доводилося або користуватися електронним квитком, або купувати в автоматах разовий qr-квиток.

Близько половини шостого дня технічні несправності були усунені, і все знову запрацювало.

У метрополітені принесли киянам і гостям столиці вибачення, і пояснили, як можна отримати компенсацію за вимушені додаткові витрати для проїзду.

Для цього просять перейти за посиланням https://cutt.ly/qn5RHBQ і заповнити форму для перевірки транзакції.

"Просимо попередньо перевірити стан рахунку, оскільки банки не надсилають повідомлень при автоматичному поверненні коштів", - додали в столичній підземці.

У зверненні мають бути вказані ПІБ, місце проживання громадянина, телефон, електронна пошта, а також викладена суть порушеного питання.

Як отримати компенсацію після збою системи оплати в метро Києва (фото: скрін docs.google.com/forms)