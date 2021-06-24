В метро Киева после сбоя можно снова платить за проезд картой

В метро Киева починили систему бесконтактной оплаты проезда. В подземке снова можно платить за проезд банковской картой.

"Оплата в метро бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями работает в обычном режиме. Пассажирам, у которых сегодня не прошла оплата, надо заполнить форму для проверки транзакции: https://cutt.ly/qn5RHBQ, - говорится в сообщении.

Также в предприятии просят предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возвращении средств.

Метрополитен также извинился за временные неудобства.