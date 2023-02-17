У метро Києва проведуть уроки з домедичної допомоги: як записатися

У Києві проведуть тренінг із надання домедичної допомоги в метро для всіх охочих. Уроки відбудуться на 12 найпопулярніших станціях, щоб якомога більше людей змогли долучитися.
Про це повідомляють у КМДА.
"17 лютого на 12 станціях столичного метрополітену відбудуться тренінги з домедичної допомоги, взяти участь у яких можуть усі охочі", - йдеться у повідомленні.
Потрапити на тренінг можна буде на таких станціях:
Тренінги триватимуть із 13:00 до 17:00 та є безкоштовними для всіх, хто захоче приєднатися.
Киян навчать навичкам домедичної допомоги, зокрема, первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, термічних опіках тощо.
Кожен може опинитися в ситуації, коли від його дій може залежати здоров'я або життя іншої людини. Важливо розуміти, як допомогти людині або собі та дотримуватися правильного алгоритму дій у різних випадках.
Речі, які варто пам'ятати кожному:
Надалі ваші дії мають бути злагоджені та правильні. Постійно контролюйте загальний стан потерпілого та підтримуйте життєво важливі системи до прибуття медичного працівника або впродовж евакуації.
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