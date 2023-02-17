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В метро Киева проведут уроки по медицинской помощи: как записаться

Тренинг по медицинской помощи в метро (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве проведут тренинг по оказанию медицинской помощи в метро для всех желающих. Уроки состоятся на 12 самых популярных станциях, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться.

Об этом сообщают в КГГА.

Как попасть на тренинг

"17 февраля на 12 станциях столичного метрополитена состоятся тренинги по медицинской помощи, принять участие в которых могут все желающие", - говорится в сообщении.

Попасть на тренинг можно будет на следующих станциях:

  • "Университет" (промежуточный вестибюль);
  • "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
  • "Театральная" (переход);
  • "Арсенальная" (промежуточный вестибюль);
  • "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами);
  • "Олимпийская" (вестибюль перед турникетами);
  • "Дворец "Украина" (вестибюль перед турникетами);
  • "Площадь Льва Толстого" (вестибюль перед турникетами);
  • "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
  • "Дружбы народов" (переход);
  • "Печерская" (промежуточный вестибюль);
  • "Позняки" (балкон над платформой).

Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00 и бесплатны для всех, кто захочет присоединиться.

Киевлян научат навыкам к медицинской помощи, в частности, первичной оценке состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, термических ожогах и т.д.

Зачем нужны знания по медицинской помощи

Каждый может оказаться в ситуации, когда от его действий может зависеть здоровье или жизнь другого человека. Важно понимать, как помочь человеку или себе и соблюдать правильный алгоритм действий в разных случаях.

Вещи, которые следует помнить каждому:

  • осмотрите место, где произошла чрезвычайная ситуация
  • убедитесь, что вашей жизни или потерпевшего ничего не угрожает вокруг
  • далее необходимо помочь пострадавшему освободиться от факторов, которые могут его травмировать
  • определить характер и тяжесть полученной травмы
  • оценить состояние потерпевшего
  • определить вид необходимой помощи - экстренная реанимационная или первая медицинская
  • позвонить по телефону в 103 и сообщить о пострадавшем, кратко описать состояние

В дальнейшем ваши действия должны быть слаженными и правильными. Постоянно контролируйте общее состояние потерпевшего и поддерживайте жизненно важные системы до прибытия медицинского работника или эвакуации.

Раньше мы рассказывали, как изменится метро Киева во время воздушных тревог.

Читайте также, на каких станциях можно зарядить телефон.

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Киевметро