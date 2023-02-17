В метро Киева проведут уроки по медицинской помощи: как записаться

В Киеве проведут тренинг по оказанию медицинской помощи в метро для всех желающих. Уроки состоятся на 12 самых популярных станциях, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться.
Об этом сообщают в КГГА.
"17 февраля на 12 станциях столичного метрополитена состоятся тренинги по медицинской помощи, принять участие в которых могут все желающие", - говорится в сообщении.
Попасть на тренинг можно будет на следующих станциях:
Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00 и бесплатны для всех, кто захочет присоединиться.
Киевлян научат навыкам к медицинской помощи, в частности, первичной оценке состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, термических ожогах и т.д.
Каждый может оказаться в ситуации, когда от его действий может зависеть здоровье или жизнь другого человека. Важно понимать, как помочь человеку или себе и соблюдать правильный алгоритм действий в разных случаях.
Вещи, которые следует помнить каждому:
В дальнейшем ваши действия должны быть слаженными и правильными. Постоянно контролируйте общее состояние потерпевшего и поддерживайте жизненно важные системы до прибытия медицинского работника или эвакуации.
Раньше мы рассказывали, как изменится метро Киева во время воздушных тревог.
Читайте также, на каких станциях можно зарядить телефон.