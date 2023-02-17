У метро Києва проведуть уроки з домедичної допомоги: як записатися

У Києві проведуть тренінг із надання домедичної допомоги в метро для всіх охочих. Уроки відбудуться на 12 найпопулярніших станціях, щоб якомога більше людей змогли долучитися.

Про це повідомляють у КМДА .

Як потрапити на тренінг

"17 лютого на 12 станціях столичного метрополітену відбудуться тренінги з домедичної допомоги, взяти участь у яких можуть усі охочі", - йдеться у повідомленні.

Потрапити на тренінг можна буде на таких станціях:

"Університет" (проміжний вестибюль);

"Шулявська" (проміжний вестибюль);

"Театральна" (перехід);

"Арсенальна" (проміжний вестибюль);

"Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетами);

"Олімпійська" (вестибюль перед турнікетами);

"Палац «Україна" (вестибюль перед турнікетами);

"Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетами);

"Дорогожичі" (проміжний вестибюль);

"Дружби народів" (перехід);

"Печерська" (проміжний вестибюль);

"Позняки" (балкон над платформою).

Тренінги триватимуть із 13:00 до 17:00 та є безкоштовними для всіх, хто захоче приєднатися.

Киян навчать навичкам домедичної допомоги, зокрема, первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, термічних опіках тощо.

Навіщо потрібні знання з домедичної допомоги

Кожен може опинитися в ситуації, коли від його дій може залежати здоров'я або життя іншої людини. Важливо розуміти, як допомогти людині або собі та дотримуватися правильного алгоритму дій у різних випадках.

Речі, які варто пам'ятати кожному:

огляньте місце, де сталась надзвичайна ситуація

переконайтесь, що вашому життю чи потерпілого нічого не загрожує навколо

далі необхідно допомогти постраждалому вивільнитись від факторів, що можуть його травмувати

визначити характер і важкість отриманої травми

оцінити стан потерпілого

визначити вид необхідної допомоги - екстрена реанімаційна чи перша медична

зателефонувати в 103 та повідомити про постраждалого, коротко описати стан

Надалі ваші дії мають бути злагоджені та правильні. Постійно контролюйте загальний стан потерпілого та підтримуйте життєво важливі системи до прибуття медичного працівника або впродовж евакуації.