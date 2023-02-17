В метро Киева проведут уроки по медицинской помощи: как записаться

В Киеве проведут тренинг по оказанию медицинской помощи в метро для всех желающих. Уроки состоятся на 12 самых популярных станциях, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться.

Об этом сообщают в КГГА .

Как попасть на тренинг

"17 февраля на 12 станциях столичного метрополитена состоятся тренинги по медицинской помощи, принять участие в которых могут все желающие", - говорится в сообщении.

Попасть на тренинг можно будет на следующих станциях:

"Университет" (промежуточный вестибюль);

"Шулявская" (промежуточный вестибюль);

"Театральная" (переход);

"Арсенальная" (промежуточный вестибюль);

"Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами);

"Олимпийская" (вестибюль перед турникетами);

"Дворец "Украина" (вестибюль перед турникетами);

"Площадь Льва Толстого" (вестибюль перед турникетами);

"Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);

"Дружбы народов" (переход);

"Печерская" (промежуточный вестибюль);

"Позняки" (балкон над платформой).

Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00 и бесплатны для всех, кто захочет присоединиться.

Киевлян научат навыкам к медицинской помощи, в частности, первичной оценке состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, термических ожогах и т.д.

Зачем нужны знания по медицинской помощи

Каждый может оказаться в ситуации, когда от его действий может зависеть здоровье или жизнь другого человека. Важно понимать, как помочь человеку или себе и соблюдать правильный алгоритм действий в разных случаях.

Вещи, которые следует помнить каждому:

осмотрите место, где произошла чрезвычайная ситуация

убедитесь, что вашей жизни или потерпевшего ничего не угрожает вокруг

далее необходимо помочь пострадавшему освободиться от факторов, которые могут его травмировать

определить характер и тяжесть полученной травмы

оценить состояние потерпевшего

определить вид необходимой помощи - экстренная реанимационная или первая медицинская

позвонить по телефону в 103 и сообщить о пострадавшем, кратко описать состояние

В дальнейшем ваши действия должны быть слаженными и правильными. Постоянно контролируйте общее состояние потерпевшего и поддерживайте жизненно важные системы до прибытия медицинского работника или эвакуации.