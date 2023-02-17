В метро Киева проведут уроки по медицинской помощи: как записаться
В Киеве проведут тренинг по оказанию медицинской помощи в метро для всех желающих. Уроки состоятся на 12 самых популярных станциях, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться.
Об этом сообщают в КГГА.
Как попасть на тренинг
"17 февраля на 12 станциях столичного метрополитена состоятся тренинги по медицинской помощи, принять участие в которых могут все желающие", - говорится в сообщении.
Попасть на тренинг можно будет на следующих станциях:
- "Университет" (промежуточный вестибюль);
- "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
- "Театральная" (переход);
- "Арсенальная" (промежуточный вестибюль);
- "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами);
- "Олимпийская" (вестибюль перед турникетами);
- "Дворец "Украина" (вестибюль перед турникетами);
- "Площадь Льва Толстого" (вестибюль перед турникетами);
- "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
- "Дружбы народов" (переход);
- "Печерская" (промежуточный вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформой).
Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00 и бесплатны для всех, кто захочет присоединиться.
Киевлян научат навыкам к медицинской помощи, в частности, первичной оценке состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, термических ожогах и т.д.
Зачем нужны знания по медицинской помощи
Каждый может оказаться в ситуации, когда от его действий может зависеть здоровье или жизнь другого человека. Важно понимать, как помочь человеку или себе и соблюдать правильный алгоритм действий в разных случаях.
Вещи, которые следует помнить каждому:
- осмотрите место, где произошла чрезвычайная ситуация
- убедитесь, что вашей жизни или потерпевшего ничего не угрожает вокруг
- далее необходимо помочь пострадавшему освободиться от факторов, которые могут его травмировать
- определить характер и тяжесть полученной травмы
- оценить состояние потерпевшего
- определить вид необходимой помощи - экстренная реанимационная или первая медицинская
- позвонить по телефону в 103 и сообщить о пострадавшем, кратко описать состояние
В дальнейшем ваши действия должны быть слаженными и правильными. Постоянно контролируйте общее состояние потерпевшего и поддерживайте жизненно важные системы до прибытия медицинского работника или эвакуации.
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