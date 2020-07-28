У метро Києва зникло світло: з'явилося жахливе відео підземки в пітьмі

У мережі з'явилося відео з відключенням світла в київській підземці
Очевидці показали, як виглядає київське метро під час аварійного відключення світла. Так, в один із днів на станції метро "Майдан Незалежності" зникла електрика і в переході пасажири підсвічували собі дорогу мобільними телефонами.
На сторінці в Twitter з'явився відеоролик, на якому показано, як люди пробираються у темряві до станції.
"Спостерігав рідкісне явище - у довгому переході на Майдані незалежності зникло світло", - підписав ролик авто відео.
Спостерігав рідкісне явище — у довгому переході на Майдан Незалежності світло щезло pic.twitter.com/MM4rDRdCZk— чебурек з швидким метафоризмом (@ukrominion) July 27, 2020
В метро Києва вимкнули світло
В метро Києва вимкнули світло
Українці в коментарях відреагували на відеоролик, багато хто відзначив, що видовище моторошне.
Як ми раніше писали, у Києві біля станції метро "Вокзальна", яка знаходиться біля центрального вокзалу, знайшли ще один підозрілий чемодан.