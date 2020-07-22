В Киеве возле вокзала нашли подозрительный чемодан, станцию метро закрыли

Фото: подозрительный чемодан возле станции метро (РБК-Украина)

Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход

В Киеве возле станции метро "Вокзальная", которая находится возле центрального вокзала, нашли еще один подозрительный чемодан. Проводится массовая эвакуация людей.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В метрополитене сообщили, что станция вокзальная закрыта из-за сообщения о заминировании.

"Станция вокзальная закрыта по техническим причинам на вход в связи с заминированием. Поезда едут без остановки", - сообщается в метрополитене.

Сейчас на месте находятся правоохранители.

"Ограничен пропуск транспорта на площадь Вокзальная, 1", - сказал полицейский.

Поблизу із станцією метро «Вокзальна» знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться евакуація. Опубліковано Киев Оперативный Середа, 22 липня 2020 р.

Фото: место происшествия (РБК-Украина)

Кроме того, портал dtp.kiev.ua сообщил, что в Киеве на площаде Космонавтов возле подземного перехода обнаружен еще один чемодан с неизвестным наполнением.

Шо, опять?! В #Киеве на #площадь #Космонавтов возле подземного перехода обнаружен одинокий чемодан с неизвестным наполнением. На месте #полиция и #взрывотехники Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 22 липня 2020 р.

Напомним, вчера в Киеве несколько раз "минировали" метро, торговые центры и железнодорожный вокзал.

Как стало известно, два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.