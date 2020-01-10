В метро Киева произошло ЧП: появилось тревожное сообщение

Метро Киева (фото: РБК-Украина)

В киевском метро закрыли на вход и выход центральную станцию

В метро Киева произошел коллапс в пятницу, 10 января. Станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход. Также недоступен проход и в подземный переход возле станции. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена. Дело в том, что работникам подземки поступила информация о заминировании станции. Сейчас там проводят полную проверку.

"Внимание! Станция ​​"Майдан Незалежности" + пересадка на "Хрещатик" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - напсиали на странице ведомства.

Как мы ранее писали, возле станции метро "Харьковская" в Киеве люди заметили огромное количество крыс. Интересно, что грызуны бегают по лестницам подземного перехода и абсолютно не боятся проходящих пассажиров подземки.

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Также мы писали, как в метро Киева случилось чрезвычайное происшествие - девушку затянуло в эскалатор. Несмотря на постоянные предупреждения дежурных по станции не сидеть на передвижных ступенях, девушка решила ослушаться.