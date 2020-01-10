ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В метро Киева произошло ЧП: появилось тревожное сообщение

STYLERЖизнь    10.01.2020 - 16:28
В метро Киева произошло ЧП: появилось тревожное сообщение
Метро Киева (фото: РБК-Украина)

В киевском метро закрыли на вход и выход центральную станцию

В метро Киева произошел коллапс в пятницу, 10 января. Станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход. Также недоступен проход и в подземный переход возле станции. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена. Дело в том, что работникам подземки поступила информация о заминировании станции. Сейчас там проводят полную проверку.

"Внимание! Станция ​​"Майдан Незалежности" + пересадка на "Хрещатик" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - напсиали на странице ведомства.

Как мы ранее писали, возле станции метро "Харьковская" в Киеве люди заметили огромное количество крыс. Интересно, что грызуны бегают по лестницам подземного перехода и абсолютно не боятся проходящих пассажиров подземки.

В киевском метро отжигала пассажирка: курьезный момент попал на видео

Также мы писали, как в метро Киева случилось чрезвычайное происшествие - девушку затянуло в эскалатор. Несмотря на постоянные предупреждения дежурных по станции не сидеть на передвижных ступенях, девушка решила ослушаться.

В Киеве вырастут цены на проезд в маршрутках: сколько будем платить Автомобилистов ждет шокирующий сюрприз: грядет подорожание в 10 раз
Новости Украины Киевметро
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь