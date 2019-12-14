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В метро Киева появится важное нововведение: все подробности

STYLERЖизнь    14.12.2019 - 18:03
В метро Киева появится важное нововведение: все подробности
Метро Киева (фото: РБК-Украина)

В киевском метро увеличится безопасность

В Украине начали действовать новые строительные нормы при проектировании станций метро. Теперь во время создания проектов обязательно необходимо включать и автоматизированные системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Парцхаладзе отметил, что такие системы помогут быстро реагировать на возможные угрозы безопасности пассажиров столичного метро. В метро будут установлены специальные датчики контроля деформации строительных конструкций.

В метро Киева появится важное нововведение: все подробности

Метро Киева (фото: facebook.com/lev.partskhaladze)

С помощью данных датчиков можно будет в автоматическом режиме определять угрозы, которые могут произойти в подземке, включая трещины в стене, возгорание, затопление и замыкание.

Кроме того, в случае ЧП, информация будет быстро передаваться на диспетчерский пункт. Эксперты уверены, что новая система позволит повысить безопасность и исключить влияние человеческого фактора на определение угроз.

Новые нормы распространяются на проектирование и строительство новых станций метро, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое переоснащение старых станций.

Напомним, что в киевском метро разоблачили наглую попрошайку, которая выпрашивает деньги "на лечение внуков".

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