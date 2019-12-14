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У метро Києва з'явиться важливе нововведення: усі подробиці

STYLERЖиття    14.12.2019 - 18:03
У метро Києва з'явиться важливе нововведення: усі подробиці
Метро Києва (фото: РБК-Україна)

У київському метро збільшиться безпека

В Україні почали діяти нові будівельні норми при проектуванні станцій метро. Тепер під час створення проектів обов'язково необхідно включати і автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

Парцхаладзе зазначив, що такі системи допоможуть швидко реагувати на можливі загрози безпеці пасажирів столичного метро. В метро будуть встановлені спеціальні датчики контролю деформації будівельних конструкцій.

У метро Києва з'явиться важливе нововведення: усі подробиці

Метро Києва (фото: facebook.com/lev.partskhaladze)

З допомогою даних датчиків можна буде в автоматичному режимі визначати загрози, які можуть виникнути в підземці, включаючи тріщини в стіні, пожежу, затоплення і замикання.

Крім того, у випадку НП, інформація буде швидко передаватися на диспетчерський пункт. Експерти впевнені, що нова система дозволить підвищити безпеку і виключити вплив людського фактору на визначення загроз.

Нові норми поширюються на проектування і будівництво нових станцій метро, реконструкцію, капітальний ремонт і технічне переоснащення старих станцій.

Нагадаємо, що в київському метро викрили нахабну жебрачку, яка випрошує гроші "на лікування онуків".

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