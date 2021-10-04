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В метро Киева подростки отличились дикой выходкой (видео)

Автор: Людмила Жукова

В метро Киева уже не первый раз отличаются подростки. Каждый раз молодые люди делают что-то такое, чтобы привлечь внимание общественности, а также подписчиков в соцсетях. На этот раз несовершеннолетние тоже решили "покуражиться".

Об этом сообщает "Сегодня".

Молодые люди не нашли ничего оригинальнее, чем закурить в метрополитене. И сделали это прямо в вагоне. Хорошо, что рядом было очень мало пассажиров.

На видео видно как двое детей под музыку танцуют и курят, а также кричат друг-другу "Алкаш".

Подростки опубликовали видео в сети и оно стало доступным для всех.

В киевском метро курили подростки

Отметим, что такие ситуации в метрополитене - уже далеко не новость. Подростки постоянно провоцируют общественность, собирая лайки в соцсетях.

Так, например, недавно в метро Киева отличились наглой выходкой подростки. Они были в состоянии алкогольного опьянения и разрисовали стены в вагоне.

Также мы сообщали, что в метро Киева устроили разборки с пистолетами и газовыми баллонами.

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Киев