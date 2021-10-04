В метро Киева подростки отличились дикой выходкой (видео)

Молодые люди не нашли ничего оригинальнее, чем закурить в метрополитене. И сделали это прямо в вагоне. Хорошо, что рядом было очень мало пассажиров.

На видео видно как двое детей под музыку танцуют и курят, а также кричат друг-другу "Алкаш".

Подростки опубликовали видео в сети и оно стало доступным для всех.

В киевском метро курили подростки

Отметим, что такие ситуации в метрополитене - уже далеко не новость. Подростки постоянно провоцируют общественность, собирая лайки в соцсетях.