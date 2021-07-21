В метро Киева устроили разборки с пистолетами и газовыми баллонами (видео)

В центре Киева на станции метро произошел конфликт с дракой между неизвестными вооруженными гражданами, которые также размахивали пистолетами и распылили газ из баллончика.

Инцидент 21 июля происходил на глазах у пассажиров вагоне и на перроне.

Что произошло в метро?

По информации паблика, ЧП произошло на станции "Крещатик".

"Какие-то непонятные разборки прямо внутри станции метро "Крещатик" устроили: пистолеты, газовые баллоны… Бедные люди, которые успели надышаться этого. Причины и стороны конфликта устанавливаются", - говорится в сообщении "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон рассказала в комментарии РБК-Украина, что "один из участников в ходе драки применил слезоточивый газ".

К слову, метро работает в штатном режиме. Чтобы проветрить помещение, в "подземке" была усилена вентиляция.

Видео: разборки в метро Киева

Кто устроил "кипишь"?

По одной из версий, конфликт спровоцировали "анархисты", которые "прыгнули на правых".

"Это левое быдло напало на патриотов из-за того суда над анархистом, который охотился на наших воинов АТО", - написал в сети один из очевидцев.

Но некоторые юзеры предполагают, что данный инцидент - очередная выходка тик-токеров, которые решили снять пранк ради хайпа.