В метро Киева подростки устроили дикую выходку: все пассажиры молчали
Фото: в метро Киева отличились подростки (Виталий Носач, РБК-Украина)
В метро Киева отличились наглой выходкой подростки. Они были в состоянии алкогольного опьянения и разрисовали стены в вагоне.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Интересно, что пассажиры, которые присутствовали при акте вандализма, сидели и молчали. Никто из них не сделал замечания молодым людям.
"Двое бухих малолетних лиц с бутылкой пива в пластике обрисовывают вагоны столичной подземки, а другие делают вид, что не замечают этой дичи. Так и живем", - подписал автор ролик.
В комментариях украинцы высказали свое возмущение действиями подростков.
- Им скажи замечание так они в драку полезут...
- Кінець світу близько, деградація людства тільки процвітає.
- Почему не замечают?? Кто-то же это снимал, значит заметили. Дальше дело за малым, найти и отпи*дить.
- Может это киевский Бэнкси, а вы сразу все налетели.
- Видел я одного такого, который удар пропустил. На этом собственно все закончилось.
Как мы ранее писали, в метро Киева устроили разборки с пистолетами и газовыми баллонами.