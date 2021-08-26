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В метро Киева подростки устроили дикую выходку: все пассажиры молчали

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 11:46
В метро Киева подростки устроили дикую выходку: все пассажиры молчали Фото: в метро Киева отличились подростки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В метро Киева отличились наглой выходкой подростки. Они были в состоянии алкогольного опьянения и разрисовали стены в вагоне.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Интересно, что пассажиры, которые присутствовали при акте вандализма, сидели и молчали. Никто из них не сделал замечания молодым людям.

"Двое бухих малолетних лиц с бутылкой пива в пластике обрисовывают вагоны столичной подземки, а другие делают вид, что не замечают этой дичи. Так и живем", - подписал автор ролик.

В комментариях украинцы высказали свое возмущение действиями подростков.

  • Им скажи замечание так они в драку полезут...
  • Кінець світу близько, деградація людства тільки процвітає.
  • Почему не замечают?? Кто-то же это снимал, значит заметили. Дальше дело за малым, найти и отпи*дить.
  • Может это киевский Бэнкси, а вы сразу все налетели.
  • Видел я одного такого, который удар пропустил. На этом собственно все закончилось.

Как мы ранее писали, в метро Киева устроили разборки с пистолетами и газовыми баллонами.

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