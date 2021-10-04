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У метро Києва підлітки відзначилися дикою витівкою (відео)

Автор: Людмила Жукова

У метро Києва вже не вперше відрізняються підлітки. Щоразу молоді люди роблять щось таке, щоб привернути увагу громадськості, а також підписників у соцмережах. Цього разу неповнолітні теж вирішили "покуражитися".

Про це повідомляє "Сьогодні".

Молоді люди неі знайшли нічого оригінальніше, ніж закурити в метрополітені. І зробили це прямо у вагоні. Добре, що поруч було дуже мало пасажирів.

На відео видно як двоє дітей під музику танцюють і курять, а також кричать один одному "Алкаш".

Підлітки опублікували відео в мережі і воно стало доступним для всіх.

У київському метро курили підлітки

Зазначимо, що такі ситуації в метрополітені - вже далеко не новина. Підлітки постійно провокують громадськість, збираючи лайки в соцмережах.

Так, наприклад, нещодавно в метро Києва відзначилися нахабною витівкою підлітки. Вони були в стані алкогольного сп'яніння і розмалювали стіни у вагоні.

Також ми повідомляли, що у метро Києва влаштували розбірки з пістолетами і газовими балонами.

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Київ