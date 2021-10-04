У метро Києва підлітки відзначилися дикою витівкою (відео)

Молоді люди неі знайшли нічого оригінальніше, ніж закурити в метрополітені. І зробили це прямо у вагоні. Добре, що поруч було дуже мало пасажирів.

На відео видно як двоє дітей під музику танцюють і курять, а також кричать один одному "Алкаш".

Підлітки опублікували відео в мережі і воно стало доступним для всіх.

У київському метро курили підлітки

Зазначимо, що такі ситуації в метрополітені - вже далеко не новина. Підлітки постійно провокують громадськість, збираючи лайки в соцмережах.