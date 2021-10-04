У метро Києва підлітки відзначилися дикою витівкою (відео)

У метро Києва вже не вперше відрізняються підлітки. Щоразу молоді люди роблять щось таке, щоб привернути увагу громадськості, а також підписників у соцмережах. Цього разу неповнолітні теж вирішили "покуражитися".
Про це повідомляє "Сьогодні".
Молоді люди неі знайшли нічого оригінальніше, ніж закурити в метрополітені. І зробили це прямо у вагоні. Добре, що поруч було дуже мало пасажирів.
На відео видно як двоє дітей під музику танцюють і курять, а також кричать один одному "Алкаш".
Підлітки опублікували відео в мережі і воно стало доступним для всіх.
У київському метро курили підлітки
Зазначимо, що такі ситуації в метрополітені - вже далеко не новина. Підлітки постійно провокують громадськість, збираючи лайки в соцмережах.
Так, наприклад, нещодавно в метро Києва відзначилися нахабною витівкою підлітки. Вони були в стані алкогольного сп'яніння і розмалювали стіни у вагоні.
Також ми повідомляли, що у метро Києва влаштували розбірки з пістолетами і газовими балонами.