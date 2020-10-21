В метро Киева отожгла полураздетая пассажирка: заставила краснеть мужчин

В метро Киева отожгла полураздетая пассажирка. Девушка устроила дикие танцы на перроне, которые затем продолжились в вагоне.

Все это попало на видео, которое быстро расхватали Telegram-каналы.

Девушка сначала пританцовывала, а когда зашла в вагон, протянула руки вверх, уперлась в дверь и устроила танцы с элементами тверка.

Несмотря на низкую температуру за окном, наша "красотка" была одета очень минималистично: короткое белое платье с тонкими бретелями, из-под которого просматривалось красное нижнее белье.

В метро Киева пассажирка устроила танцы (видео: YouTube)

Отметим, что подобные выкрутасы от нее замечают не в первый раз. Причем "обострения" обычно случаются у девушки с наступлением холодов. Год назад за подобным занятием ее замечали в ноябре и декабре.

Причем раньше "стиль" девушки несколько отличался - был более похож на "клубный". Теперь же она принялась активнее работать ягодицами.

Предлагаем посмотреть на более ранние перлы неизвестной.

Танцы в метро, декабрь 2019-го (видео: facebook.com)

Пассажирка отрывается в метро Киева, ноябрь 2019-го (видео)

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