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В метро Киева обратились к пассажирам с важным заявлением: "если у вас есть возможность"

Автор: Styler

В локдаун в Киеве метро будет работать. Как и весь общественный транспорт в целом. Об этом стало известно 22 марта. Но все же киевлян и гостуй города просят по возможности воздержаться от пользования наземным и подземным транспортом.

С таким обращением на своей странице в Facebook выступила заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

"Если у вас есть возможность: поработать онлайн; сместить поездку на послепиковые часы; оплачивать услуги бесконтактно; отложить встречи и поездки на немножко потом... Воспользуйтесь ею!" - написала Макогон.

При этом она отметила, что в столичной подземке будет продолжаться работа по усиленной дезинфекции поездов, вестибюлей, станций и информированию о важности соблюдения карантинных мер.

Также Макогон от имени всего руководства метрополитена призывает пассажиров соблюдать масочный режим и мыть руки после улицы.

"Берегите себя и своих родных!" - обратилась она к киевлянам.

Напомним, что столичные власти будут ограничивать доступ к метро в пиковые часы.

Добавим, что 22 марта Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.

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