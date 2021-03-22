У метро Києва звернулися до пасажирів з важливою заявою: "якщо у вас є можливість"

"Якщо у вас є можливість: попрацювати онлайн; змістити поїздку на післяпікову годину; оплачувати послуги безконтактно; відкласти зустрічі та поїздки на трошки потім... Скористайтеся нею!" - написала Макогон.

При цьому вона зауважила, що у столичній підземці буде продовжуватися робота з посиленої дезінфекції поїздів, вестибюлів, станцій та інформування про важливість дотримання карантинних заходів.

Також Макогон від імені всього керівництва метрополітену закликає пасажирів дотримуватися маскового режиму та мити руки після вулиці.

"Бережіть себе та своїх рідних!" - звернулася вона до киян.