RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У метро Києва звернулися до пасажирів з важливою заявою: "якщо у вас є можливість"

Автор: Styler

У локдаун в Києві метро буде працювати. Як і весь громадський транспорт загалом. Про це стало відомо 22 березня. Але все ж киян та гостуй міста просять по можливості утриматися від користування наземним і підземним транспортом.

З таким зверненням на своїй сторінці у Facebook виступила заступниця начальника столичного метрополітену Наталія Макогон.

"Якщо у вас є можливість: попрацювати онлайн; змістити поїздку на післяпікову годину; оплачувати послуги безконтактно; відкласти зустрічі та поїздки на трошки потім... Скористайтеся нею!" - написала Макогон.

При цьому вона зауважила, що у столичній підземці буде продовжуватися робота з посиленої дезінфекції поїздів, вестибюлів, станцій та інформування про важливість дотримання карантинних заходів.

Також Макогон від імені всього керівництва метрополітену закликає пасажирів дотримуватися маскового режиму та мити руки після вулиці.

"Бережіть себе та своїх рідних!" - звернулася вона до киян.

Нагадаємо, що столична влада буде обмежувати доступ до метро в пікові години.

Додамо, що 22 березня Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київ
Читайте також
У Кличка пояснили рішення не зупиняти транспорт під час локдауну
Прогноз погоди