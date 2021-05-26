В метро Киева обновили правила перевозки вещей: что нужно знать пассажирам

В метро Киева утвердили правила перевозки персонального транспорта и габаритных вещей пассажирами. Речь идет, в частности, о транспортировке в столичной подземке моноколес, самокатов, предметов более 2 метров.
Об этом 26 мая передали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Отмечается также, что с сегодняшнего дня вступило в силу решение Киевсовета относительно перевозки велосипедов в метро.
Правила относительно моноколес и самокатов руководство метрополитена согласовало в ходе обсуждения с участием представителей сообщества легкого персонального транспорта.
Кроме того, с 26 мая велосипеды в метро можно транспортировать бесплатно, но они должны быть в чехле.
Напомним, ранее в метро Киева объяснили причины повышения стоимости проезда в подземке.
Также мы писали о том, что недавно в метро Киева вандалы растрощили аппараты, которые могут спасти пассажирам жизнь.