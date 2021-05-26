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У метро Києва оновили правила перевезення речей: що потрібно знати пасажирам

Автор: Володимир Костирін

У метро Києва затвердили правила перевезення персонального транспорту і габаритних речей пасажирами. Йдеться, зокрема, про транспортування в столичній підземці моноколес, самокатів, предметів понад 2 метри.

Про це 26 травня передали в прес-службі КП "Київський метрополітен".

Зауважується також, що відсьогодні набрало чинності рішення Київради щодо перевезення велосипедів в метро.

Правила стосовно моноколес і самокатів керівництво метрополітену погодило в ході обговорення за участю представників спільноти легкого персонального транспорту.

Які тепер правила:

  • Моноколеса повинні перевозитися, як вони є. Власники самі стежать, щоб не забруднити інших пасажирів
  • Самокати бажано складати, якщо передбачена така можливість. Ті, розміри яких за сумою вимірювань перевищують 120 см, додатково оплачуються.
  • Будь-які речі понад 200 см перевозити заборонено.
  • З самокатом, моноколесом або іншим багажем можна проходити біля контролера. Але важливо повідомити йому, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, пасажира попросять оплатити повторно.
  • Кататися по платформі заборонено.

Крім того, з 26 травня велосипеди в метро можна транспортувати безплатно, але вони повинні бути в чохлі.

Нагадаємо, раніше в метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду в підземці.

Також ми писали про те, що нещодавно у метро Києва вандали розтрощили апарати, які можуть врятувати пасажирам життя.

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