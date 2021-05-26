У метро Києва оновили правила перевезення речей: що потрібно знати пасажирам

У метро Києва затвердили правила перевезення персонального транспорту і габаритних речей пасажирами. Йдеться, зокрема, про транспортування в столичній підземці моноколес, самокатів, предметів понад 2 метри.
Про це 26 травня передали в прес-службі КП "Київський метрополітен".
Зауважується також, що відсьогодні набрало чинності рішення Київради щодо перевезення велосипедів в метро.
Правила стосовно моноколес і самокатів керівництво метрополітену погодило в ході обговорення за участю представників спільноти легкого персонального транспорту.
Крім того, з 26 травня велосипеди в метро можна транспортувати безплатно, але вони повинні бути в чохлі.
Нагадаємо, раніше в метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду в підземці.
Також ми писали про те, що нещодавно у метро Києва вандали розтрощили апарати, які можуть врятувати пасажирам життя.