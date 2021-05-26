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В метро Киева обновили правила перевозки вещей: что нужно знать пассажирам

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Киев, Среда 26 мая 2021 22:36
В метро Киева обновили правила перевозки вещей: что нужно знать пассажирам Фото: метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В метро Киева утвердили правила перевозки персонального транспорта и габаритных вещей пассажирами. Речь идет, в частности, о транспортировке в столичной подземке моноколес, самокатов, предметов более 2 метров.

Об этом 26 мая передали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Отмечается также, что с сегодняшнего дня вступило в силу решение Киевсовета относительно перевозки велосипедов в метро.

Правила относительно моноколес и самокатов руководство метрополитена согласовало в ходе обсуждения с участием представителей сообщества легкого персонального транспорта.

Какие теперь правила:

  • Моноколеса должны перевозиться, как они есть. Владельцы сами следят, чтобы не испачкать других пассажиров
  • Самокаты желательно складывать, если предусмотрена такая возможность. Те, размеры которых по сумме измерений превышают 120 см, дополнительно оплачиваются.
  • Любые вещи более 200 см перевозить запрещено.
  • С самокатом, моноколесом или иным багажом можно проходить возле контроллера. Но важно сообщить ему, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, пассажира попросят оплатить повторно.
  • Кататься по платформе запрещено.

Кроме того, с 26 мая велосипеды в метро можно транспортировать бесплатно, но они должны быть в чехле.

Напомним, ранее в метро Киева объяснили причины повышения стоимости проезда в подземке.

Также мы писали о том, что недавно в метро Киева вандалы растрощили аппараты, которые могут спасти пассажирам жизнь.

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