В метро Киева обновили правила перевозки вещей: что нужно знать пассажирам
В метро Киева утвердили правила перевозки персонального транспорта и габаритных вещей пассажирами. Речь идет, в частности, о транспортировке в столичной подземке моноколес, самокатов, предметов более 2 метров.
Об этом 26 мая передали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Отмечается также, что с сегодняшнего дня вступило в силу решение Киевсовета относительно перевозки велосипедов в метро.
Правила относительно моноколес и самокатов руководство метрополитена согласовало в ходе обсуждения с участием представителей сообщества легкого персонального транспорта.
Какие теперь правила:
- Моноколеса должны перевозиться, как они есть. Владельцы сами следят, чтобы не испачкать других пассажиров
- Самокаты желательно складывать, если предусмотрена такая возможность. Те, размеры которых по сумме измерений превышают 120 см, дополнительно оплачиваются.
- Любые вещи более 200 см перевозить запрещено.
- С самокатом, моноколесом или иным багажом можно проходить возле контроллера. Но важно сообщить ему, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, пассажира попросят оплатить повторно.
- Кататься по платформе запрещено.
Кроме того, с 26 мая велосипеды в метро можно транспортировать бесплатно, но они должны быть в чехле.
Напомним, ранее в метро Киева объяснили причины повышения стоимости проезда в подземке.
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