У метро Києва оновили правила перевезення речей: що потрібно знати пасажирам
У метро Києва затвердили правила перевезення персонального транспорту і габаритних речей пасажирами. Йдеться, зокрема, про транспортування в столичній підземці моноколес, самокатів, предметів понад 2 метри.
Про це 26 травня передали в прес-службі КП "Київський метрополітен".
Зауважується також, що відсьогодні набрало чинності рішення Київради щодо перевезення велосипедів в метро.
Правила стосовно моноколес і самокатів керівництво метрополітену погодило в ході обговорення за участю представників спільноти легкого персонального транспорту.
Які тепер правила:
- Моноколеса повинні перевозитися, як вони є. Власники самі стежать, щоб не забруднити інших пасажирів
- Самокати бажано складати, якщо передбачена така можливість. Ті, розміри яких за сумою вимірювань перевищують 120 см, додатково оплачуються.
- Будь-які речі понад 200 см перевозити заборонено.
- З самокатом, моноколесом або іншим багажем можна проходити біля контролера. Але важливо повідомити йому, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, пасажира попросять оплатити повторно.
- Кататися по платформі заборонено.
Крім того, з 26 травня велосипеди в метро можна транспортувати безплатно, але вони повинні бути в чохлі.
Нагадаємо, раніше в метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду в підземці.
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