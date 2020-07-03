В метро Киева наконец-то запустили 4G: на каких станциях доступен интернет

В метро Киева в пятницу, 3 июля, запустили 4G-интернет сразу на восьми станциях. Теперь вместе с "Академгородком", где современная связь появилась еще в начале марта, услуга доступна уже на девяти станциях подземки.

Так, в пресс-службе метрополитена, рассказали, что 4G работает на таких станциях:

красная ветка - "Святошино", "Житомирская", "Академгородок",

синяя ветка - "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь",

зеленая ветка - "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

"Проект непростой и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы немалые. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", - заявил Виталий Кличко.

Отметим, что полномасштабный запуск интернета 4G оказался достаточно проблемным, а потому приходилось переносить его на неопределенный срок. Тем не менее, 5 марта "первой ласточкой" стала конечная станция на "красной ветке" - Академгородок.

А вот покрытие всех станций метрополитена планируется к началу 2021 года.

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