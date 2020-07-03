У метро Києва нарешті запустили 4G: на яких станціях доступний інтернет

Київський метрополітен оголосив про масштабний запуск мережі 4G
В метро Києва в п'ятницю, 3 липня, запустили 4G-інтернет відразу на восьми станціях. Тепер разом з "Академгородком", де сучасний зв'язок з'явився ще на початку березня, послуга доступна вже на дев'яти станціях підземки.
Так, в пресслужбі метрополітену, розповіли, що 4G працює на таких станціях:
"Проєкт непростий і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови. Обсяги роботи чималі. Але вже зараз можна говорити про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв'язку в київській підземці", - заявив Віталій Кличко.
Зазначимо, що повномасштабний запуск інтернету 4G виявився досить проблемним, а тому доводилося переносити його на невизначений термін. З усім тим, 5 березня "першою ластівкою" стала кінцева станція на "червоній гілці" - Академмістечко.
А ось покриття всіх станцій метрополітену планується до початку 2021 року.
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Автор: Светлана Мащенко