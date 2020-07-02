В метро Киева установили гигантскую медузу: скульптура не простояла и дня (фото)

В Киеве в метро разбилась скульптура медузы (коллаж РБК-Украина)

В киевском метро разбилась скульптура "Медуза LPDE"

В Киеве в метро разбилась новая скульптура вскоре после установки. Инцидент произошел на станции "Днепр".

Речь идет о гигантской медузе - конструкция была создана из пластиковых пакетов и размещена 1 июля на лестничном пролете на закрытой смотровой площадке подземки. Об этом передает APnews.

Сегодня утром оказалось, что скульптура "Медуза LPDE" высотой почти в рост человека уже лежит на полу разбитая.

Отмечается, что сотрудники метрополитена не могут назвать причину ее падения, да и о самой скульптуре ничего не знают.

При этом пассажиры рассказали, что вчера - после установки - "медуза" стояла нормально.

По задумке организаторов проекта "Среда обитания. Манифест 2020" Всемирного фонда природы WWF Украины, в рамках которого и установили скульптуру на станции метро "Днепр", она должна была простоять там до 30 августа. Об этом рассказали в КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Скульптура медузы в метро Киева упала и разбилась (Фото: apnews.com.ua)

Как говорят создатели скульптуры "Медуза LPDE" ZiguraArt (Никита и Егор Зигура), их работа "заставляет осмыслить проблематику загрязнения водоемов, и провоцирует подумать о том, что остается после нас для следующих поколений".

Скульптура была установлена в портале "Мир" с монументом женщины и голубей наверху. Подойти к ней у пассажиров не было возможности, "медузу" можно только увидеть за стеклом.

Скульптура медузы в метро "Днепр" в Киеве должна была простоять до конца лета (Фото: facebook.com/kyivmetro)

Напомним, недавно появилось фото о том, как киевляне соблюдают карантин в метро - одна из пассажирок смастерила себе маску из лопуха.

Также ранее сообщалось, что в киевском метро пара устроила интим у всех на глазах.

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Автор: Владимир Костырин