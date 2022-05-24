Метро в Харькове снова работает: видео и фото из подземки
Метро Харькова возобновило свою работу 24 мая. С 7 утра на трех линиях подземки начали курсировать поезда.
Об этом сообщили на сайте города.
Как будет работать метро
График работы метрополитена для пассажиров – с 7:00 до 19:00.
Интервал движения составляет 30 минут на каждой из трех линий. Расписание движения поездов будет размещено в вестибюлях станций.
Поезда будут курсировать по всем направлениям, кроме участка от ст. м. "Академика Павлова" к ст. м. "Героев труда". Кроме того, ст. м. "Госпром" будет работать только в качестве пересадочного узла, то есть нельзя будет зайти на станцию и выйти из нее, а можно будет только перейти на ст. м. "Университет" и наоборот.
В будущем интервал движения поездов уменьшат.
"Постепенно, с увеличением количества пассажиров, интервал будет уменьшаться. При этом мы будем менять логистику наземного транспорта таким образом, чтобы харьковчанам было удобно передвигаться по всему городу", - сообщил мэр города Игорь Терехов.
Проезд в метро будет бесплатным первые 7 дней.
С полным перечнем вестибюлей и пешеходных выходов из подуличных переходов можно ознакомиться по ссылке.
Отметим, что с начала войны харьковское метро было закрыто, то есть не работало 3 месяца.
Как сейчас выглядит метро
Метро Харькова 24 мая (фото: facebook.com/groups/2213973235)
Как мы ранее писали, метро Киева может быть бесплатным для всех.
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