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Метро в Харькове снова работает: видео и фото из подземки

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Харьков, Вторник 24 мая 2022 11:44
Метро в Харькове снова работает: видео и фото из подземки В Харькове 24 мая заработало метро (kharkovgo.com)
Автор: Людмила Жукова

Метро Харькова возобновило свою работу 24 мая. С 7 утра на трех линиях подземки начали курсировать поезда.

Об этом сообщили на сайте города.

Как будет работать метро

График работы метрополитена для пассажиров – с 7:00 до 19:00.

Интервал движения составляет 30 минут на каждой из трех линий. Расписание движения поездов будет размещено в вестибюлях станций.

Поезда будут курсировать по всем направлениям, кроме участка от ст. м. "Академика Павлова" к ст. м. "Героев труда". Кроме того, ст. м. "Госпром" будет работать только в качестве пересадочного узла, то есть нельзя будет зайти на станцию ​​и выйти из нее, а можно будет только перейти на ст. м. "Университет" и наоборот.

Метро в Харькове снова работает: видео и фото из подземки

В будущем интервал движения поездов уменьшат.

"Постепенно, с увеличением количества пассажиров, интервал будет уменьшаться. При этом мы будем менять логистику наземного транспорта таким образом, чтобы харьковчанам было удобно передвигаться по всему городу", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Проезд в метро будет бесплатным первые 7 дней.

С полным перечнем вестибюлей и пешеходных выходов из подуличных переходов можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что с начала войны харьковское метро было закрыто, то есть не работало 3 месяца.

Как сейчас выглядит метро

Метро в Харькове снова работает: видео и фото из подземкиМетро Харькова 24 мая (фото: facebook.com/groups/2213973235)

Как мы ранее писали, метро Киева может быть бесплатным для всех.

Напомним, что ПриватБанк предупредил клиентов об очередной мошеннической схеме.

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