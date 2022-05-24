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Метро в Харкові знову працює: відео та фото з підземки

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Харків, Вівторок 24 травня 2022 11:44
Метро в Харкові знову працює: відео та фото з підземки У Харкові 24 травня запрацювало метро (kharkovgo.com)
Автор: Людмила Жукова

Метро Харкова відновило свою роботу 24 травня. З 7 ранку на трьох лініях підземки почали курсувати потяги.

Про це повідомили на сайті міста.

Як працюватиме метро

Графік роботи метрополітену для пасажирів - з 7:00 до 19:00.

Інтервал руху становить 30 хвилин на кожній з трьох ліній. Розклад руху поїздів буде розміщено у вестибюлях станцій.

Потяги курсуватимуть у всіх напрямках, крім ділянки від ст.м. "Академіка Павлова" до ст. м. "Героїв праці". Крім того, ст.м. "Держпром" буде працювати тільки в якості пересадочного вузла, тобто не можна буде зайти на станцію і вийти з неї, а можна буде тільки перейти на ст. м. "Університет" і навпаки.

Метро в Харкові знову працює: відео та фото з підземки

У майбутньому інтервал руху поїздів зменшать.

"Поступово, зі збільшенням кількості пасажирів, інтервал буде зменшуватися. При цьому ми будемо міняти логістику наземного транспорту таким чином, щоб харків'янам було зручно пересуватися по всьому місту", - повідомив мер міста Ігор Терехов.

Проїзд в метро буде безкоштовним перші 7 днів.

З повним переліком вестибюлів і пішохідних виходів з підвуличних переходів можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, що з початку війни харківське метро було закрито, тобто не працювало 3 місяці.

Як зараз виглядає метро

Метро в Харкові знову працює: відео та фото з підземкиМетро Харкова 24 травня (фото: facebook.com/groups/2213973235)

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