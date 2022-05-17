Метро Киева может быть бесплатным для всех: названо условие

Киевский метрополитен, как и другие виды коммунального транспорта, снова стали платными с 16 мая. Но есть условие, при котором за вход в подземку не нужно будет платить.

Об этом сообщили в КГГА .

Так, во время воздушной тревоги метро в Киеве продолжит работать как укрытие. Подземка принимает людей круглосуточно

Чтобы переждать воздушную тревогу в метрополитене, необходимо у контролера пройти через турникет, не платя за проезд.

"Для использования подземных станций метро в качестве укрытия при воздушной тревоге необходимо пройти через турникеты ручного контроля возле контроллера", - сказано в сообщении.

При воздушной тревоге движение на открытых участках будет приостановлено

Это касается движения по наземному участку "красной" ветки, а также "зеленой" по Южному мосту.

График работы метро

При отсутствии воздушной тревоги метрополитен с 16 мая перевозит пассажиров с 06:00 до 22:00.

"Обратите внимание, что последние поезда отправляются со станций до 22:00", - напомнили в метрополитене.

Интервал движения на всех линиях с 16 мая составляет 5-7 минут в час пик, и 10-15 минут в другое время.

Изменилась ли плата за проезд

Цена за проезд в метро, как и в другом коммунальном транспорте, пока что остается неизменной - 8 грн за одну поездку.

Оплату за поезд пассажиры могут производить с помощью транспортных карт через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

Движение поездов осуществляется:

на "красной" линии: от станции Академгородок до станции Лесная

на "синей" линии: от станции Героев Днепра до станции Теремки

на "зеленой" линии: от станции Сырец до станции Красный хутор

Пересадочные узлы: Золотые ворота - Театральная; Площадь Льва Толстого - Дворец спорта.

Пересадка Майдан Незалежности - Крещатик не работает.

Также без остановки поезда проследуют станции: Майдан Незалежности, Крещатик, Днепр, Гидропарк.

Кроме того с 16 мая возобновила работу станция Кловская.