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Методы НКВД и павлики морозовы: в России "промывают" мозги детям в садиках

В России детей начинают зомбировать с самого детства (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В детских садах России активно ведут пропаганду для маленьких детей. В учебных заведениях для самых маленьких вывешивают нацистские символы, плакаты, проводят встречи с военными и специальные уроки – о "Крымской весне", о войне в Украине, которую называют "спецоперацией".

Как в России зомбируют маленьких детей – читайте в нашем материале ниже.

Об одном таком случае рассказал нардеп Алексей Гончаренко, которому подписчики прислали информацию из оккупированного Крыма.

"Промывка мозгов происходит даже в детских садах! Воспитатели должны проводить с детьми разъяснительные беседы о том, что в Украине проходит "спецоперация", что Россия борется против нацистов. В детсадах рисуют стенгазеты и плакаты в поддержку путина, конечно же сопровождая все символикой Z", - сказано в сообщении.

Кроме того, воспитатели расспрашивают детей о родителях – о чем говорят дома, что они думают о Путине, как относятся к войне. А потом всю полученную информацию воспитатели передают заведующей детсада.

"Методы НКВД и павлики морозовы. Это даже сложно как-то комментировать. Очередное дно пробито!" – пишет Гончаренко.

Еще об одном случае рассказали в Telegram-канале Stroeva. В городе Стерлитамак в детском саду провели урок патриотизма. К детям пришли военные с оружием. И показывали, как устроен гранатомет.

В российских детских садах и школах требуют от учителей проводить патриотические уроки и рассказывать детям о "Крымской весне", о "спецоперации".

Детям рекомендуют показывать специальные фильмы и мультфильмы, привлекать их к флешмобам в поддержку российской армии.

Их выстраивают в форме букв Z и V – знаки, которые во время Второй мировой войны использовали нацисты, а теперь используют российские военные.

Фото из детских садов и школ Саратовской, Московской, Белгородской, Новосибирской областей и Краснодарского края

А вот так украшают окна в детских садах и школах России.

Стоит отметить, что не все родители поддерживают такое воспитание. В одном из детских садов смелая мама вступила в бой с "зомби"-воспитателями.

А ранее мы рассказывали о том, какую пропаганду детям о Путине рассказывают в детских садах.

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