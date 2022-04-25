Методы НКВД и павлики морозовы: в России "промывают" мозги детям в садиках

В детских садах России активно ведут пропаганду для маленьких детей. В учебных заведениях для самых маленьких вывешивают нацистские символы, плакаты, проводят встречи с военными и специальные уроки – о "Крымской весне", о войне в Украине, которую называют "спецоперацией".
Как в России зомбируют маленьких детей – читайте в нашем материале ниже.
Об одном таком случае рассказал нардеп Алексей Гончаренко, которому подписчики прислали информацию из оккупированного Крыма.
"Промывка мозгов происходит даже в детских садах! Воспитатели должны проводить с детьми разъяснительные беседы о том, что в Украине проходит "спецоперация", что Россия борется против нацистов. В детсадах рисуют стенгазеты и плакаты в поддержку путина, конечно же сопровождая все символикой Z", - сказано в сообщении.
Кроме того, воспитатели расспрашивают детей о родителях – о чем говорят дома, что они думают о Путине, как относятся к войне. А потом всю полученную информацию воспитатели передают заведующей детсада.
"Методы НКВД и павлики морозовы. Это даже сложно как-то комментировать. Очередное дно пробито!" – пишет Гончаренко.
Еще об одном случае рассказали в Telegram-канале Stroeva. В городе Стерлитамак в детском саду провели урок патриотизма. К детям пришли военные с оружием. И показывали, как устроен гранатомет.
Детям рекомендуют показывать специальные фильмы и мультфильмы, привлекать их к флешмобам в поддержку российской армии.
Их выстраивают в форме букв Z и V – знаки, которые во время Второй мировой войны использовали нацисты, а теперь используют российские военные.
Фото из детских садов и школ Саратовской, Московской, Белгородской, Новосибирской областей и Краснодарского края
А вот так украшают окна в детских садах и школах России.
Стоит отметить, что не все родители поддерживают такое воспитание. В одном из детских садов смелая мама вступила в бой с "зомби"-воспитателями.
А ранее мы рассказывали о том, какую пропаганду детям о Путине рассказывают в детских садах.